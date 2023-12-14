كيف طورت محافظة الجيزة ترعة المريوطية بين شارع فيصل وكوبرى الشيشينى؟

كتبت – مرام محمد

بمعدلات تنفيذ عالية، تواصل محافظة الجيزة أعمال المرحلة الثانية من مشروع تغطية وتطوير وتأهيل ترعة المريوطية في قطاعاتها المتبقية من شارع فيصل حتى كوبرى الصحابة بمنطقة منشأة البكارى لإنشاء مواقف سرفيس وساحات انتظار وبارتشينات وممشى سياحي أسوة بما تم تنفيذه من مشروعات خلال المرحلة الأولى من المشروع، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

شهدت المنطقة المحصورة بين شارع فيصل وكوبري الشيشيني إنجازًا كبيرًا في معدلات التنفيذ، حيث تم إنشاء مواقف سرفيس وساحات انتظار حضارية ومناطق ترفيهية واستثمارية بطول 650م، نوضح تفاصيلها في السطور التالية:

موقف حضاري لسيارات السرفيس

شهد الجزء الأول من مسار ترعة المريوطية بين "فيصل والشيشيني" إنشاء موقف سرفيس نموذجي يستوعب نحو 40 سيارة سرفيس، ويضم عدد 2 كافيتريا ودورات مياه ومقاعد انتظار للمواطنين ومكتب إداري، جارٍ الانتهاء من تجهيزاته النهائية ليضم بوابات إلكترونية للدخول والخروج وكاميرات مراقبة تغطي الموقف بالكامل من الداخل والخارج ولافتات إلكترونية بخطوط سير السيارات وأعمدة إنارة، وأماكن مخططة لوقوف السيارات وأرضيات مدعمة ببالوعات الأمطار.



غرف إدارية بموقف السرفيس



موقف سرفيس حضاري جديد ما بين فيصل والشيشيني



موقف سرفيس حضاري مجهز بمقاعد انتظار للمواطنين

ساحات انتظار نموذجية لسيارات الملاكى

شهد الجزء الثاني من مسار ترعة المريوطية بين شارع فيصل وكوبري الشيشيني بعد تغطيته بالكامل، إنشاء ساحات انتظار "ملاكي فيصل" مجهزة بالكامل بأنظمة مراقبة، وتستوعب نحو 60 سيارة ملاكي، وتضم كافيتريا بمساحة كبيرة، ومكتب إداري للتحكم والإدارة.



ساحات انتظار نموذجية مجهزة بأنظمة مراقبة



ساحات انتظار نموذجية لسيارات الملاكي

بارتشينات نموذجية لمطاعم وكافيهات

شهد الجزء الثالث من مسار ترعة المريوطية في المنطقة المحصورة بين شارع فيصل وكوبري الشيشيني، إنشاء منطقة تجارية استثمارية، تضم 16 بارتشين نموذجي لمطاعم وكافيهات بمساحات مختلفة ودورات مياه ومكتب إداري، وتغطى بالكامل بكاميرات مراقبة ونظام صوتي متكامل، فضلًا عن أنها مزودة بعناصر جمالية ومساحات خضراء وخدمات إنارة تجميلية، وملحق بها عدد 2 ساحة انتظار تستوعب كل واحدة منها نحو 35 سيارة ملاكي للتسهيل على مرتادي المنطقة ومنع الانتظار الخاطئ، والذي يعيق حركة المرور والمشاة.



بارتشينات نموذجية لمطاعم وكافيهات بمساحات مختلفة



بارتشينات نموذجية ومساحات خضراء وخدمات إنارة تجميلية



منطقة استثمارية وترفيهية ما بين شارع فيصل وكوبري الشيشيني



المنطقة الاستثمارية ما بين شارع فيصل وكوبري الشيشيني

منطقة ترفيهية حضارية

استكمالًا لما شهدته المنطقة من مشروعات خدمية، نفذت المحافظة في الجزء الرابع والذي يتبع امنطقة الاستثمارية ساحة انتظار "ملاكي الشيشيني"، مجهزة بالكامل بأنظمة مراقبة، وتستوعب نحو 120 سيارة ملاكي، وتضم مكتب إداري وغرفتين أمن.

ويتبع ساحة الانتظار، وذلك في الجزء الأخير من مسار الترعة ما بين شارع فيصل وكوبري الشيشيني، منطقة ترفيهية، جارٍ تجهيزها لتضم عدد 2 كافيتريا بمساحات كبيرة.