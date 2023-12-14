كيف تكتشف التهاب الحلق الناتج عن كورونا؟ اعرف العلامات

كتبت فاطمة خليل

يعد التهاب الحلق أحد الأعراض الشائعة للعديد من الأمراض، بدءًا من الأمراض غير الخطيرة وحتى تلك التي تهدد الحياة، ويعد التهاب الحلق أيضًا علامة على فيروس كورونا، في هذا التقرير نتعرف على أعراض وخصائص التهاب الحلق الناتج عن فيروس كورونا، بحسب موقع "very well health".

لا يوجد دليل يشير إلى أن التهاب الحلق الناجم عن فيروس كورونا يختلف عن التهاب الحلق المرتبط لسبب آخر، بما في ذلك نزلات البرد أو التهاب الحلق العقدي أو الأنفلونزا.

أعراض عامة لالتهاب الحلق المرتبط بكورونا

إذا كنت تعاني من التهاب في الحلق بسبب كورونا فمن المحتمل أن تعاني من أعراض عامة لالتهاب الحلق.

وتشمل هذه الأعراض ما يلي:

-ألم أو شعور بالتصلب، خاصة عند التحدث والبلع

-شعور بالجفاف أو الحكة في الحلق

-احمرار وألم في الجزء الخلفي من الحلق

مع تفاقم فيروس كورونا قد تعاني من سعال مستمر وتفاقم آلام الحلق وأعراض إضافية.

أعراض كورونا الأخرى



تشمل الأعراض الأخرى لكورونا ما يلى:

سعال

احتقان أو سيلان في الأنف

صداع

تعب

الشعور بالضيق

آلام الجسم

غثيان

إسهال

فقدان الشهية

ضيق في التنفس أو صعوبات أخرى في التنفس

التهاب الحلق في كورونا طويل الأمد



"كورونا طويل الأمد" هو المصطلح المستخدم لوصف المشاكل والأعراض الصحية المستمرة التي تؤثر على بعض الأشخاص بعد التعافي من كورونا.

أي شخص يعاني من أعراض كورونا بعد أربعة أسابيع على الأقل من بدء الأعراض قد يكون مصابًا بكورونا طويل الأمد، ومن الممكن أيضًا أن تكون مصابًا بكورونا طويل الأمد ولا تعرف متى أصبت بالعدوى.

قد يعاني الأشخاص المصابون بكورونا طويل الأمد من أعراض تستمر لأسابيع وأشهر وسنوات بعد الإصابة، ومع ذلك، فإن التهاب الحلق المستمر ليس من أعراض كورونا الطويل الأمد ومن المرجح أن يكون مرتبطًا بحالات أخرى.

أمراض أخرى من أعراضها التهاب الحلق



تشمل الحالات التي قد تؤدي إلى التهاب الحلق المستمر ما يلي:

-التدخين: كل من التدخين والتدخين السلبي يمكن أن يسبب التهاب الحلق.

-الحساسية: يمكن أن يسبب التهاب الحلق المرتبط بالحساسية التهابًا في الحلق بسبب التنقيط الأنفي الخلفي (عندما تصب الجيوب الأنفية في الحلق) تشمل مسببات الحساسية الشائعة حبوب اللقاح وعث الغبار ووبر الحيوانات الأليفة.

-ارتجاع المرئ : يمكن أن يدخل حمض المعدة إلى المريء (الأنبوب الذي يربط الفم بالمعدة) أثناء النوم. ونتيجة لذلك، سوف تستيقظ وأنت تشعر بالتهاب في الحلق. يمكن أن يسبب الارتجاع أيضًا السعال ومخاط الحلق الزائد وبحة الصوت.

-التنفس عن طريق الفم: يتنفس معظم الناس من خلال الأنف والفم ومع ذلك، قد تؤدي الحساسية أو نزلات البرد أو أي حالة أخرى إلى التنفس عن طريق الفم.

-سرطان الحنجرة: في حين أنه سبب نادر لالتهاب الحلق، إلا أن ورم الحلق أو نموه قد يسبب التهاب الحلق.