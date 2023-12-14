قطع المياه غدا بعدد من مناطق الحوامدية لإصلاح هبوط وكسر خط صرف صحى

كتبت – مرام محمد

أعلنت محافظة الجيزة أنه نظرًا لحدوث هبوط وكسر مفاجئ بخط الصرف الصحى قطر 700 مم بشارع طراد النيل بالحوامدية، الأمر الذى يتطلب تحويل مسار خطوط المياه أقطار 400 مم و280 مم، وذلك لإصلاح هبوط الصرف.

وأشارت محافظة الجيزة بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحى ستقوم بقطع المياه لمدة (8) ساعات من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 2023/12/15 إلى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 2023/12/16.

ونوهت محافظة الجيزة بأن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هى العزبة الشرقية بالحوامدية، قرية الشيخ عثمان، متفرعات شارع الجمهورية - طريق 11.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسرعه الانتهاء من أعمال الاصلاح لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتاثرة.

كما كلف المحافظ رئيس مدينة الحوامدية بالمتابعة الميدانية للأعمال والتعاون مع الشركة لإزالة أى معوقات للانتهاء من أعمال الاصلاح وفقا للمواعيد المحددة.

وتوضح محافظة بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحى ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك فى الأماكن المتأثرة وللطوارئ الإتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورا.