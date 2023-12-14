اليوم السابع
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قرارات حكومية بتجديد تعيين مديرين عموم بجامعة بنها.. تعرف عليها

الخميس، 14 ديسمبر 2023 05:17 م
قرارات حكومية بتجديد تعيين مديرين عموم بجامعة بنها.. تعرف عليها الدكتور ناصر الجيزاوي
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، صدور عددًا من القرارات الوزارية بتجديد تعيين مديرين عموم جدد بجامعة بنها.
 
وشملت القرارات تجديد تعيين وائل فؤاد علي مديرًا عاما لأمانة مجالس الجامعة، والدكتور شريف عبد الله المهدي مديرًا عاما للشئون الطبية بالجامعة، ومحمد مصطفى عبد العزيز مديرًا عاما للإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث.
 
كما شملت القرارات تجديد تعيين خالد مصطفي أحمد أمينا لكلية الهندسة بشبرا بدرجة مدير عام، وتجديد تعيين محمد إبراهيم السيد أمينا لكلية الزراعة بدرجة مدير عام، وتجديد تعيين السيد المغاوري محمد في وظيفة أمين كلية التربية بدرجة مدير عام، وتجديد تعيين هويدا فوزى أحمد أمينا لكلية الآداب بدرجة مدير عام.






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