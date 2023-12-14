7 جامعات مصرية ضمن قائمة أفضل 1000 جامعة على مستوى العالم

كتب - محمد صبحى

أظهرت نتائج تصنيف QS للاستدامة لعام 2024، وصول 7 جامعات مصرية لقائمة أفضل 1000 جامعة على مستوى العالم، وهي: (جامعة قناة السويس، جامعة الإسكندرية، جامعة بنها، جامعة أسيوط، جامعة الزقازيق، جامعة بني سويف ، جامعة طنطا).