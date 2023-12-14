اليوم السابع
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عضو القابضة الكيماوية: زيادة الصادرات كفيلة بتحسين المؤشرات الاقتصادية

الخميس، 14 ديسمبر 2023 01:00 ص
عضو القابضة الكيماوية: زيادة الصادرات كفيلة بتحسين المؤشرات الاقتصادية عماد حمدي
كتب عبد الحليم سالم

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أكد عماد حمدي عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع العمل، رئيس النقابة العامة للكيماويات، أن التصدير بات أمرا لا مفر منه؛ بهدف زيادة موارد الشركة وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود، وتحسين مؤشراته بالإضافة إلى توفير العملة الصعبة لاسيما في الوقت الراهن .
 
وأضاف أنه لابد من تعظيم صادرات القطاع الخاص والعام وقطاع الأعمال العام ومضاعفتها عدة مرات من خلال تحديث وتطوير المصانع القائمة، واضافة مصانع جديدة خاصة في قطاع الأدوية وقطاع الكيماويات، بالإضافة إلى قطاع الاسمده، وهو قطاع واعد ومطلوب في الخارج بصورة كبيرة للغاية، وبالتالي من المهم التوسع في الشركات المتخصصة وفتح الشركات للقطاع الخاص لتدشين مصانع جديدة ،بالإضافة إلى السعي لفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية والمشاركة في المؤتمرات والمعارض العالمية في ظل المنافسة العالمية وفي ظل توجه الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيادة الصادرات لنحو 100 مليار دولار خلال الأعوام القليلة المقبلة.
 
‏الجدير بالذكر أن صادرات قطاع الأعمال العام، نحو 2 مليار دولار سنويا لمختلف الشركات والمصانع علي رأسها الأسمدة والألومنيوم والسبائك والكيماويات  .






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