القابضة للصناعات الكيماوية تركز على تأهيل 3 مصانع أسمدة كبرى.. تعرف عليها

كتب ـ عبد الحليم سالم

‏تواصل الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام جهودها للارتقاء بصناعة الأسمدة، لاسيما أن مصر تحتل مكانة كبيرة في هذه الصناعة على مستوى العالم، وتعد من أكبر المنتجين والمصدرين فى هذا السياق الذى تسعى فيه الحكومة إلى زيادة صادرات الأسمدة لنحو 10 مليارات دولار، فإن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى الرئيس التنفيذى العضو المنتدب، تركز على تأهيل وتطوير 3 مصانع أسمده كبيرة.

‏وبحسب المصادر فإن المصنع الأول الذي توليه الشركة القابضة أهمية قصوى هو تطوير وتأهيل المصنع القديم لشركة كيما على أحدث ما يكون، بما يسهم في زيادة الصادرات بشكل كبير ودعم إيرادات مصانع كيما التي تشهد طفرة فى الإنتاجية بقيادة عبد المجيد حجازى الرئيس التنفيذى العضو المنتدب.

وتركز القابضة على المصنع الثانى هو مصنع شركة النصر للأسمدة بالسويس سواء تحديث وتطوير المصنع القديم أو الانتهاء من تصنيع الأمونيا الخضراء، بالشراكة مع القطاع الخاص بغرض التصدير.

وبحسب المصادر فإن المصنع الثالث القريب جدا التطوير هو مصنع الدلتا للأسمدة سماد طلخا، والذى ينتظر دخول شريك من القطاع الخاص؛ لإجراء عملية التطوير والتحديث التى تتكلف نحو مليار دولار.