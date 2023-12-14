زلزال بقوة 5 درجات يضرب كازاخستان

وكالات

أفادت وزارة الطوارئ الكازاخستانية، اليوم الخميس، بأن زلزالا بقوة 5 درجات بمقياس ريختر وقع فى مقاطعة ألماتا فى كازاخستان، بحسب "روسيا اليوم".

وبحسب البعثة التجريبية لرصد الزلازل التابعة لوزارة الطوارئ الكازاخستانية، "تم تسجل زلزال فى 14 ديسمبر 2023 عند الساعة 17 و44 دقيقة و04 ثوان بتوقيت ألماتا، ويقع مركز الزلزال على بعد 180 كيلومترا جنوب شرق مدينة ألماتا فى كازاخستان".



يشار إلى أن شدة الزلزال بلغت 5 درجات على مقياس ريختر ووقع على عمق 15 كيلومترا.



يذكر أنه فى 7 ديسمبر، شعر سكان مدينة أكتاو الكازاخستانية بهزات بلغت قوتها 3-4 درجات، وكان مركز الزلزال الذى بلغت قوته 5.7 درجة، فى بحر قزوين.