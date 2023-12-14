رحلة السحر والخيال.. سياح العالم يستمتعون بالبالون الطائر فى سماء الأقصر (صور)

الأقصر – أحمد مرعى

تقدم رحلات البالون الطائر فى الموسم السياحى الشتوى حالة من البهجة الرائعة لسياح العالم القادمين للاستمتاع فى الشتاء الدافئ بالأقصر، حيث تنطلق من غرب محافظة الأقصر بصورة يومية الرحلات التى تجذب قلوب جميع الأفواج السياحية التي تزور الأقصر عاصمة الحضارة المصرية القديمة، ويتهافت الجميع على حجز رحلاتهم فى البالون الطائر دون تردد فهو يحمل سحر خاص لهم.

وتعتبر رحلات البالون الطائر إحدى رحلات المغامرات التى لها طابع خاص وعشق كبير فى قلوب ملايين السياح من حول العالم، فهي التي يتهافت الجميع على حجز رحلاتهم فى البالون الطائر دون تردد، فهو يحمل سحر خاص لهم، ويحلق سياح العالم فى الرحلات فى ارتفاع من 1200 قدم وحتى 1500 قدم للاستمتاع بسحر المشهد من السماء للطبيعة الساحرة والمعالم الأثرية والسياحية شرقاً وغرباً فى عاصمة مصر القديمة الأقصر، وتضم محافظة الأقصر حالياً 19 شركة تعمل فى خدمة السائحين عبر البالون الطائر، ويوجد لديها 8 موديلات من باسكت البالون والتى تضم حمولة تبدأ من 2 ركاب و6 و12 و16 و20 و24 و28 و32 راكبا.

وبصورة يومية تستعد الشركات فجراً للحصول على إشارة البدء بالتجهيز من الشركة المصرية للمطارات ويتم بدء ملء البالونات بالهواء البارد ثم الهواء الساخن، ويتم عمل فحص شامل من المصرية للمطارات لكل بالونة والتأكيد على إجراءات السلامة المهنية والسلامة الشخصية للسياح، وكذلك ضرورة ارتداء الكمامات قبل الإقلاع لحماية الجميع من العدوى بعد أزمة كورونا، ويتم البدء فى الإقلاع للسماء وتصل الرحلات لارتفاع 650 متر بحوالى 2000 قدم من سطح البحر، وتكون الرحلة من حوالى 20 لـ40 دقيقة، موضحاً أنه يتم الاستمتاع بمعابد الملكة حتشبسوت ومدينة العمال ومعبد الرامسيوم وتمثالى ممنون وشريط النيل والزراعات من الأعلى.