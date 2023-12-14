رئيس هيئة المحطات النووية: مصر دولة رائدة فى مجال الطاقة الذرية

كتبت رحمة رمضان

أكد الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية ، أن مصر ليست دولة وافدة فى مجال الطاقة الذرية وإنما تعد من الدول الرائدة في هذا المجال حيث إن مصر لديها أقدم مفاعل بحثي فى أنشاص تديره هيئة الطاقة الذرية، موكدا أن مصر تعتبر دولة وافدة فى مجال الطاقة النووية.

وأضاف الوكيل خلال الموتمر الصحفى على هامش أعمال المنتدى الرابع للصناعة النووية في مصر، أن الدولة حريصة على توطين الصناعة النووية فى تنفيذ مشروع الضبعة النووية لتوليد الكهرباء، لافتا إلى أن نسبة المكون المحلى بالوحدة الاولى والثانية تتراوح ما بين 20 إلى 25% بينما تصل إلى 50% بالوحدتين الثالثة والرابعة.

وتابع الوكيل، أن من بين الاتفاق المصري الروسي هو تدريب 2100 كادر من كوادر هيئة المحطات النووية، لافتا إلى أن 35% من الإنشاءات و25% من مكونات ومعدات المحطة و5% من التصميمات ستكون مصرية.