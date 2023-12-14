اليوم السابع
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الخميس، 14 ديسمبر 2023 03:30 ص
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انطلاق منتدى الصناعة النووية الـ4 اليوم لتعريف الشركات المصرية بمتطلبات "الضبعة"

الخميس، 14 ديسمبر 2023 02:00 ص
انطلاق منتدى الصناعة النووية الـ4 اليوم لتعريف الشركات المصرية بمتطلبات "الضبعة" أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية
كتبت رحمة رمضان

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ينطلق اليوم المنتدى الرابع لتطوير الصناعة النووية فى مصر، والذى تنظمه هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالتعاون مع المقاول العام الروسى شركة "أتوم استروى اكسبورت".
 
ويهدف المنتدى إلى تعريف الشركات الوطنية المصرية بأهم المتطلبات الخاصة بأعمال التوريدات المتعلقة بمشروع محطة الضبعة النووية بغرض تعظيم فرصة مشاركة الشركات الوطنية المصرية فى أنشطة تنفيذ المشروع وذلك تحقيقاً للأهداف الإستراتيجية الخاصة بتوطين التكنولوجيا النووية فى مصر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
 
ومن المقرر أن يتخلل المنتدى لقاء صحفيا مع رئيس هيئة المحطات النووية، بعد الجلسة الإفتتاحية من الساعة 9:45 حتى الساعة  10:15 صباحاً.






الضبعة

هيئة المحطات النووية

روساتوم

المحطة النووية الاولى بالضبعة




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