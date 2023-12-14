رئيس هيئة الرعاية الصحية يبحث مع سفير ألمانيا سبل التعاون لتبادل الخبرات

كتب وليد عبد السلام

استقبل الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعى التأمين الصحى الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، السفير فرانك هارتمان سفير ألمانيا لدى مصر، وأليكسيس بيلو رئيس القسم الاقتصادى فى السفارة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في شتى مجالات الرعاية الصحية، وذلك بالمقر الرئيسى للهيئة فى القاهرة.

واستعرض الدكتور أحمد السبكى، خلال اللقاء، التجربة المصرية الرائدة في الإصلاح الصحي الشامل، وإنجازات هيئة الرعاية الصحية في تعزيز تطوير قطاع الرعاية الصحية بمصر، بما في ذلك استحداث الخدمات الطبية والعلاجية، واستخدام التقنيات الطبية الحديثة، والميكنة والتحول الرقمي للخدمات، وتطبيق الحوكمة الإكلينيكية، وتنمية السياحة العلاجية، وغيرها الكثير من المحاور التي انعكست إيجابًا على إتاحة تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر بجودة عالمية.

وناقش اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر وألمانيا لتبادل الخبرات والبعثات فى مجالات الرعاية الصحية المتقدمة، والصحة الرقمية، والتكنولوجيا الصحية والذكاء الاصطناعى، ما يسهم فى استمرارية الارتقاء بقطاع الرعاية الصحية واستكمال طريق الإصلاح الصحى الشامل فى مصر، وتعزيز تسريع وتيرة امتداد منظومة التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين فى كل أنحاء الجمهورية.

وأكد الدكتور أحمد السبكى قوة العلاقات المصرية الألمانية فى مختلف المجالات، لا سيما مجال الرعاية الصحية، مؤكدًا أهمية الاستفادة من خبرات نظام الرعاية الصحية الألماني بمستواه المتقدم في مصر لتعزيز الوصول إلى أهداف التنمية الصحية المستدامة 2030، مشيرًا إلى دراسة عمل توأمة بين مراكز أورام الهيئة ومستشفيات هايدل برج الجامعية الألمانية لنقل خبرات جراحة وعلاج الأورام المستعصية، وكذلك دراسة إنشاء أكاديمية لتدريب أطباء وفنيي الأشعة التشخيصية العاملين في المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالتعاون مع شركة سيمنز العالمية.

وأضاف الدكتور أحمد السبكى: نخطط لابتعاث الدفعة الثانية من كوادر الهيئة وذلك للتدريب على النظم الحديثة للإدارة المالية وتطبيق نماذج الشراكات مع القطاع الخاص بالتعاون مع كلية فرانكفورت للإدارة والتمويل ومؤسسة التمويل الدولية IFC.

وتابع السبكي: نمضى قُدمًا فى تعزيز التعاون مع دول العالم المتقدم لتعزيز تطبيق أفضل التجارب والممارسات الناجحة فى الرعاية الصحية، ومواكبة التطورات العالمية، والذى يضمن مستقبل أفضل للرعاية الصحية فى مصر قوى ومرن وفعال ومستدام.

ومن جانبه أعرب السفير الألمانى لدى مصر، عن سعادته بهذا اللقاء مثمنًا التجربة المصرية الرائدة فى الإصلاح الصحى والتغطية الصحية الشاملة للمواطنين، كما أثنى على جهود هيئة الرعاية الصحية فى تعزيز التطوير والابتكار فى قطاع الرعاية الصحية وتعزيز الشراكات الدولية لمواكبة أحدث التطورات وذلك خلال فترة وجيزة، مؤكدًا الاستعداد الكامل لبلاده فى تعزيز فرص التعاون والاستثمار الصحى فى مصر خلال الفترة المقبلة.

وأكد السفير الألمانى مواصلة التعاون بين المؤسسات الصحية وصناديق التأمين الصحي بألمانيا الذي بدأ العام الماضي لمشاركة الخبرات الرامية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة.