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رئيس جامعة قناة السويس: تصنيفنا ضمن أفضل 100 جامعة فى العالم لجودة مشروعاتنا البحثية

الخميس، 14 ديسمبر 2023 06:41 م
رئيس جامعة قناة السويس: تصنيفنا ضمن أفضل 100 جامعة فى العالم لجودة مشروعاتنا البحثية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس
كتب أحمد عرفة

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أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أهمية انضمام 7 جامعات لقائمة أفضل 100 جامعة في العالم، موضحا أن تصنيف الجامعات في العالم كله له عدة مؤشرات بشأن ترتيب الجامعات في هذه التصنيفات، وجميع التصنيفات محترمة ومرموقة وتأخذ تأشيرات معينة عند التصنيف.

وأضاف رئيس جامعة قناة السويس،  في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن انضمام جامعات مصرية ضمن تصنيفات الجامعات العالمية يؤكد أن تلك الجامعات تتخذ إجراءات تصحيحية قوية في مجال التعليم والحوكمة والاستدامة والبحث العلمى.

وأشار ناصر مندور، إلى أن من بين التصنيفات الخاصة بالجامعات عدد جزائز نوبل التي فازت بها الجامعات وبعض التصنيفات تركز على عدد الأساتذة مقارنة بعدد الطلاب وتصنيفات تهتم بأعداد الطلاب الوافدين، وتصنيفات تعتمد على مؤشر القامات التي خرجت من الجامعة وحققت جاحا.

وأوضح رئيس جامعة قناة السويس، أن انضمام الجامعة لقائمة أفضل 100 جامعة في العالم جاء بسبب عدد الأساتذة المتواجدين بالجامعة، بجانب عدد الرسائل والمشروعات البحثية الجيدة، والتمويل الجيد للمشروعات البحثية للشباب الباحثين.







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