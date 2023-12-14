رئيس جامعة المنوفية يفتتح المؤتمر السنوي الثاني لقسم الأشعة بمعهد الكبد القومى

المنوفية - محمد فتحى

افتتح الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية اليوم فعاليات المؤتمر العلمى السنوي الثانى لقسم الاشعة التشخيصية والتداخلية بمعهد الكبد القومي الذي يعقد بالتعاون مع الجمعية المصرية للأشعة والطب النووي ،بحضور الدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور هانى عبدالمجيد عميد معهد الكبد.

والدكتور إيمان عبد السميع وكيل معهد الكبد للدراسات العليا والبحوث والدكتور أسامة حجازي المدير التنفيذى لمستشفي معهد الكبد القومي، والدكتور محمد أبو الهدي نائب رئيس الجمعية المصرية للأشعة والطب النووي وبرئاسة الدكتور محمد الوراقي رئيس القسم

رحب الدكتور أحمد القاصد بحضور وضيوف المؤتمر وأعرب عن سعادته بحضور أنشطة الأقسام العلمية والكليات ، مؤكدا علي أهمية الملتقيات العلمية في تبادل الخبرات والتعليم والتدريب المستمر الذي تنتهجه الجامعة .

كما أثنى القاصد على برنامج المؤتمر وإصرار القائمين عليه على أن يخرج بصورة مشرفة وثمن القاصد جهود القسم والعمل الدؤوب على مدار الشهور الماضية للظهور بالمؤتمر بمستوى علمي يليق بجامعة المنوفية

مؤكدا علي أن جامعة المنوفية والجامعات المصرية قادرة علي التحدي ومواجهة الأزمات المختلفة، وظهر هذا جليا في زيادة الأنشطة العلمية التي تعقد بالجامعة والتي من شأنها دفع عجلة التنمية وتحقيق رؤية مصر المستقبلية .

كما أشار رئيس الجامعة إلى أهمية التعاون بين الجهات الأكاديمية المختلفه التي ترعى التخصصات المختلفة لافتا إلي أن اسهامات الجمعيات المتخصصة تثري المؤتمرات العلمية ،مشيرا إلي أن له اسهامات عديدة في الجمعيات العلمية المتخصصة ويلمس من خلالها أهمية مشاركتها في المحافل العلمية المختلفة ،موضحاان إشتراك آكثر من جهة في المؤتمر تجعل لجلساته وتوصياته مردود جيد في تحقيق أقصي إستفادة من المؤتمر في نقل الخبرات لشباب الأطباء والباحثين .

كما أعرب عن سعادته بوجود قسمين للأشعة من أكبر الأقسام في الجامعات المصرية هي قسم الأشعة بكلية الطب، وقسم الأشعة بمعهد الكبد القومي، كما اشاد القاصد بتمثيل كلية العلوم الطبية في المؤتمر مشيرا إلي أن العالم كله يتجه إلي التكامل بين التخصصات المختلفة ،متمنيا أن يخرج المؤتمر بتوصيات قابلة للتطبيق وأن تحقق ورش العمل التي تعقد علي هامش المؤتمر هدفها في تدريب وتعليم شباب الأطباء .

كما رحب الدكتور حازم صالح بالحضور واعرب عن سعادته بحضور المؤتمر، مؤكدا علي أن معهد الكبد القومي بالجامعة منارة علمية، ومشيرا إلي أهمية التواصل بين الجامعات لدعم البحث العلمي كماوجه الشكر للقسم مشيدا برنامج المؤتمر العلمي.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد أبو الهدي علي أهمية أقسام الأشعة التشخيصية في تقديم خدماتها لكل الأقسام الطبية وضرورة التكامل بين الأقسام الطبية في نجاح العلاج والتشخيص.

وخلال كلمته وجه الدكتور محمد الوراقي الشكر الدكتور أحمد القاصد علي دعمه المتواصل للنهوض بالجامعة واقسامها العلمية .

وأشار الدكتور محمد الوراقي إلي أن المؤتمر يناقش علي مدار يومين ومن خلال اثنى عشر جلسه علميه التطوارت الحديثة والتقنيات المختلفة في الاشعة ودور الاشعة التداخليه في علاج امراض الكبد والقنوات المراريه والبنكرياس، كما يضم المؤتمر مجموعة من الجلسات العلميه التي تناقش مجموعة من الحالات التفاعلية التي وردت للقسم على مدار العام الماضي .

هذا وقد ناقشت الجلسه الأولى الجديد في تصوير أمراض البنكرياس، وتناقش الجلسه الثانية الجديد في تصوير أمراض الكبد المختلفة بالتقنيات الحديثة

كما استعرضت الجلسة الثالثة دور الأشعة في التشخيص الدقيق لأمراض القولون والمستقيم.

وفى الجلسة الرابعة تم عرض مجموعة من الحالات التفاعلية التي تم تشخيصها في القسم عن طريق تقنيات التصوير المختلفة.

وفى الجلسه الخامسه تم استعراض جلسة نقاشية عن أمراض انسداد الأوعية الدموية المغذية للكبد في الأطفال.

وقد اختتمت فعاليات اليوم الأول بجلستين عن دور الاشعة التداخلية في علاج الأمراض المختلفة خارج نطاق الكبد مثل علاج تضخم البروستاتا عن طريق القسطرة الشريانية وحقن أورام الرحم اللليفية .

حضر المؤتمر عدد كبير من أطباء وأساتذة الأشعة والأقسام الطبية المختلفة بالجامعات المصرية ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة.