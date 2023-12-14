قال رئيس الوزراء البولندي الجديد دونالد توسك، لدى وصوله لحضور قمة الاتحاد الأوروبى فى بروكسل، إنه سيعمل على دعم "العزيمة الأوروبية" فى دعم أوكرانيا بشكل فعال فى مواجهة الغزو الروسى.

واعتبر توسك أن "اللامبالاة بشأن أوكرانيا أمر غير مقبول"، مضيفاً أنه سيحاول إقناع "بعض الدول الأعضاء" بدعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا.

واندلعت خلافات بين المجر وأعضاء الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، بشأن مساعي أوكرانيا للانضمام إلى التكتل، مما أدى إلى تفاقم الخلافات، التي من شأنها عرقلة مساعي كييف للانضمام إلى التكتل.

وكان قد قال رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، إن بلاده ستعرقل اقتراحا لبدء محادثات بشأن عضوية أوكرانيا فى الاتحاد الأوروبى فى القمة التى سيعقدها زعماء التكتل هذا الأسبوع، مضيفا أن الاعتراف بأوكرانيا سيكون له عواقب غير متوقعة على الاتحاد الأوروبى.