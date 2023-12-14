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خلال ساعات.. الحكم على 7 متهمين فى قضية "خلية إمبابة"

الخميس، 14 ديسمبر 2023 09:00 ص
خلال ساعات.. الحكم على 7 متهمين فى قضية "خلية إمبابة" محكمة ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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تنطق الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار حمادة الصاوي وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور على عمارة وسكرتارية سيد حجاج، اليوم بحكمها على 7 متهمين فى القضية رقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ إمبابة، والمقيدة برقم 370 جنايات أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بـ"خلية داعش إمبابة".

ويواجه المتهم الأول تهمة تولى قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والأمن القومى، بتولى وإدارة خلية بالجماعة المسماة "داعش" التى تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم.

 

 

 







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