اليوم السابع
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حجز محاكمة متهم بقضية "أحداث أبو النمرس" لجلسة 10 يناير للحكم

الخميس، 14 ديسمبر 2023 04:40 م
حجز محاكمة متهم بقضية "أحداث أبو النمرس" لجلسة 10 يناير للحكم المستشار حماده الصاوى وهيئة المحكمة
كتب إيهاب المهندس

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قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر، حجز محاكمة متهم فى إعادة إجراءات محاكمته فى القضية رقم 3117، والمعروفة إعلامياً بأحداث أبو النمرس، لجلسة 10 يناير للحكم.
 
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حماده الصاوى، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور على عمارة وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
 
وأسندت النيابة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل حسن محمد شحاتة ، وثلاثة آخرين من أبنائه وأتباعه عمدًا، بأن توجه الجناة إلى مكان تواجدهم وحاصروهم، حاملين أسلحة بيضاء وعصى وزجاجات مولوتوف، وأجبروهم على الخروج منه، ثم انهالوا عليهم ضربًا وطعنًا.






احداث ابو النمرس

الجنايات

اخبار الحوادث

المستشار حماده الصاوى

رئيس المحكمة



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