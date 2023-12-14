اليوم السابع
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حجز محاكمة متهم بأحداث المنيب لجلسة 10 يناير للحكم

الخميس، 14 ديسمبر 2023 04:43 م
حجز محاكمة متهم بأحداث المنيب لجلسة 10 يناير للحكم المستشار حمادة الصاوى
كتب إيهاب المهندس

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قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار حمادة الصاوى، حجز إعادة محاكمة متهم بأحداث المنيب لجلسة 10 يناير للحكم.
 
عقدت الجلسة بعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.
 
ووجهت النيابة للمتهمين عدة تهم منها استعراض القوة والتجمهر، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين، وإحراز أسلحة وذخيرة بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.






احداث المنيب

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