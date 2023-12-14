تفاصيل دخول جامعة القاهرة للمربع الذهبى لأفضل 25% جامعة عالمية

محمد صبحى

أكد الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة ، نجاح الجامعة على مدار السنوات الماضية فى تحقيق التقدم والريادة بشكل غير مسبوق في التصنيفات الدولية لتُصبح من أفضل جامعات العالم وتتصدر الجامعات المصرية والأفريقية في العديد منها، وذلك من خلال خطة تنفيذية واضحة وُضعت بما يتماشى مع المعايير العالمية، وتم العمل عليها في مختلف الجوانب، أهمها دعم وضعها في الوصول إلى العالمية كجامعة من الجيل الرابع، وتطبيق المعايير الأساسية اللازمة لتحسين السمعة العالمية للجامعة، والنهوض بمنظومة البحث العلمي والنشر الدولي من خلال تطوير جودة ونوعية الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا من حيث الكم والكيف، وتوجيهها إلى أبحاث تطبيقية يتم توجيهها نحو احتياجات الدولة والمشروعات القومية بما يُحقق عائد ملموس على الاقتصاد والمجتمع، وإنشاء وتطوير المعامل، وتشكيل الفرق البحثية ودعمها معنويًا وماديًا ولوجستيًا، بالإضافة إلى العمل على تضييق الفجوة المعرفية مع جامعات العالم المتقدمة، للاستفادة من التجارب الدولية في تخصصات المستقبل، واستقدام أساتذة أجانب في إطار الانفتاح على العالم.

و تصدرت جامعة القاهرة خلال هذه السنوات الجامعات المصرية في العديد من التصنيفات العالمية، ففي تصنيف شنغهاي الصيني العام جاءت الجامعة الوحيدة المصنفة ضمن أفضل 400 جامعة بنسبة تطور 20% عن تصنيف الجامعة العام الماضي، وفي التصنيف ذاته للتخصصات دخلت ضمن أفضل 300-400 جامعة عالمية لعام 2023، كما تقدمت بدرجة كبيرة على مستوى العديد من التخصصات العلمية بالدخول ضمن أفضل 100 جامعة عالمية، لتُصبح ضمن أول 1,1% من الجامعات العالمية الراقية والأولى بمصر، وفي التصنيف الإنجليزي العام (QS) لعام 2023/2024 جاءت في المرتبة 371 عالميًا لأول مرة ، وفي التصنيف ذاته للتخصصات لعام 2023 اخترقت حاجز أفضل 50 جامعة عالمية في عالمية في هندسة البترول وإدراج 4 تخصصات ضمن أفضل 100 تخصص، وحققت قفزة كبيرة بنسبة 32% في العلوم الاجتماعية والإنسانية وجاءت الأولي في مصر والمرتبة 227 عالميا في العلوم الاجتماعية بتقدم 115 مركزا، كما أنها في تصنيف QS للاستدامة لعام 2022 حيث جاءت في المرتبة من 201-220 عالميًا لأول مرة.

كما تصدرت جامعة القاهرة الجامعات المصرية في التصنيف الإسباني (ويبومتريكس) لعام 2023، وفي تصنيف US News الأمريكي لعام 2022 جاءت في المرتبة 363 عالميًا متقدمة 29 مركزًا بنسبة 7,4% عن العام السابق، كما جاءت في تصنيف ليدن الهولندي دخلت ضمن أفضل 300 جامعة، وفي تصنيف شنغهاي الصيني دخلت ضمن أفضل 400 جامعة لأول مرة في تاريخها متقدمة مائة مركز دفعة واحدة، متجاوزة جامعات أمريكية واوروبية ويابانية وصينية كبري، فضلا عن دخول 5 من التخصصات المميزة ضمن أفضل 100 جامعة في إنجاز مصري لأول مرة، مما وضعها ضمن أفضل 1% من جامعات العالم، وفي تصنيف سيماجو الدولي تم ادراجها في المربع الذهبي ضمن أفضل 25% جامعة عالمية.