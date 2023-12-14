تعرف على استعدادات تعليم بنى سويف لامتحانات الفصل الدراسى الأول

بنى سويف هانى فتحى

تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف مع مسؤولى قطاع التعليم، خطة استعدادات المديرية الخاصة بعقد امتحانات النصف الأول من العام الدراسى الحالى 2023/2024 لسنوات النقل والشهادات العامة المحلية، والتى من المقرر إجراؤها خلال شهر يناير المقبل 2024، حيث يجرى حاليًا إعداد جداول الامتحانات طبقًا للخطة الزمنية، تمهيدًا لاعتمادها والإعلان عنها.

من جانبه أشار محمد عبد التواب وكيل الوزارة، أنه تم عقد اجتماع تنسيقى لمناقشة الإجراءات الإدارية والفنية والترتيبات اللازمة لعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول من العام الحالى، وذلك بحضور الدكتور هانى رجائى وكيل المديرية، محمد رمضان مدير عام التعليم العام، والدكتور ربيع محمد أمين مدير عام الشؤون التنفيذية، والمهندس كامل أبو طالب مدير عام التعليم الفنى، عمر سيد مدير عام الشؤون المالية والإدارية وموجهى عموم المواد الدراسية ورؤساء لجان النظام والمراقبة والإدارة وتقدير الدرجات ومسؤولى المطبعة.

وأضاف وكيل الوزارة أنه يتم حاليًا إعداد جداول الامتحانات طبقًا للخطة الزمنية،تمهيدًا لعرضها على السيد الدكتور المحافظ لاعتماد مواعيد الامتحانات والجداول،والتى رُوعى فيها المناسبات سواء الأعياد الوطنية أو الدينية التى تتزامن مع أيام عقد الامتحانات، مشيرًا إلى تكليفاته لمسؤولى لجان النظام والمراقبة بأهمية مراعاة الدقة فى المرحلة الأولى من عمل اللجنة والتى تضمن استلام استمارات التقدم لأداء الامتحان والتشديد على مراجعة بيانات الطلاب بكل دقة تفاديًا لعدم وقوع أخطاء ومراعاة الدقة فى توزيع رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل والمراقبين والملاحظين

مع التاكيد على تضافر الجهود وتعاون كافة أطراف المنظومة وبذل المزيد من الجهد لخروج الامتحانات بالشكل المطلوب، بالإضافة إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية متصلة بغرف فرعية بإدارات التعليم لمتابعة جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب لأداء الامتحان بسهولة ويسر إلى جانب متابعة سير الامتحانات وتذليل كافة العقبات التى تواجه العملية الامتحانية وتقديم الحلول العاجلة لأى مشكلة طارئة

وفيما يتعلق باستعدادات امتحان الفصل الأول من الشهادة الإعدادية، فقد تم تقسيم مدارس على مستوى المحافظة إلى قطاعين :قطاع " أ "ويضم إدارات( إهناسيا، ناصر، سمسطا، ببا) ومقره مدرسة الشهيد نور الدين عبد العزيز الثانوية، وقطاع "ب" ويشمل إدارات ( بنى سويف، الواسطى، الفشن ) ومقره مدرسة جمال عبد الناصر، بإجمالى طلاب يزيد عن 59 ألف طالبًا وطالبة منتظمين فى القطاعين

كما نوه وكيل الوزارة إلى الالتزام بحزمة من الضوابط والتعليمات الخاصة بوضع أسئلة الشهادة الإعدادية، تضمنت ضرورة تسليم الامتحان فى حضور أعضاء اللجنة المكلفة كاملة، والالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية الواردة من المركز القومى للامتحانات والبعد عن الأسئلة ذات الطابع السياسى والدينى، مع ضرورة مراجعة المادة العلمية فنيا والتأكد من خلوها من الأخطاء اللغوية،مع عدم الاحتفاظ بأية أصول أو أوراق خاصة بالامتحان فى أى صورة بعد تسليم الامتحان إلى المطبعة وعدم الخوض فى أية أحاديث متعلقة بالامتحان مع أى شخص خارج اللجنة المكلفة والحفاظ على الخصوصية وسرية الامتحان، مبيناُ أن مسؤولية المطبعة تتحدد فى أعمال الطباعة وجودتها فقط دون أدنى مسئولية عن المحتوى العلمى المطبوع.