تأهل فريق كرة قدم محافظة بنى سويف لنهائي منافسات دوري المصالح الحكومية

بنى سويف هانى فتحى

تقدم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، بالتهنئة لأعضاء ومسؤولي فريق كرة القدم بديوان عام محافظة بني سويف ، بعد تأهلهم لنهائي دوري المصالح الحكومية، الذي شارك فيه عدد من فرق كرة القدم من العاملين بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية التابعة لديوان عام المحافظة.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف تأهل فريق الكرة بالديوان العام للمحافظة للمباراة النهائية بعد فوزه على فريق مديرية الري بنتيجة كبيرة 6 أهداف مقابل هدف واحد، ليصعد لملاقاة الفائز من مباراة الدور قبل النهائي والتي تجمع بين فريقي البريد والأوقاف.

وتأهل فريق الكرة بالديوان العام إلى النهائي بعد الفوز على فريق الضرائب العقارية بسداسية في دور الثمانية ، قبل أن يفوز على فريق الأوقاف بهدفين مقابل لاشئ ، والفوز برباعية مقابل هدف على فريق الضرائب العامة في دوري المجموعات ، حيث يمثل فريق المحافظة ( نبيل شعبان المديراً الفني، محمد خليل المدير الإداري ، ولاعبي الفريق :محمد حنفي، محمد البحيري ، طارق تيكو ،محمد جمال، محمد عاطف ، محمود بدر ، عمرو وحيد ، أحمد حمدي ، محمود تمام).