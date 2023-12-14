بركان أوبيناس فى بيرو يسجل أكبر نشاط له والسلطات تعلن التأهب

فاطمة شوقى

أعلنت السلطات البيروفية التأهب بعد تسجيل بركان أوبيناس ، في منطقة موكيجوا ، أكبر نشاط له في البلاد، حيث يسجل انبعاثات جديدة من الغبار والرماد تصل إلى 1000 متر كحد أقصى فوق قمة البركان، حسبما قالت قناة "تيلى سور" الفنزويلية.

وأطلقت السلطات المحلية تحذيران من أن بركان أوبيناس في منطقة موكيجوا، وهو أكبر نشاط في البلاد، يسجل انبعاثات جديدة من الغبار بارتفاع يصل إلى 1000 متر كحد أقصى فوق قمة البركان.

وفقًا للمعهد الجيوفيزيائي في بيرو (IGP)، يتم إطلاق هذه الانبعاثات "على جميع المستويات وبارتفاع أقصى يصل إلى 1.000 متر فوق قمة البركان، وهي متفرقة بسبب الرياح في القطاعات الشمالية والشمالية من البركان، في اتجاه التوزيع، من دي سان خوان دي تاروكاني (منطقة أريكويبا) ومراكز السكان في القطاعات المختلفة".

وبنفس الطريقة، يحرص IGP على الحفاظ على مستوى التنبيه في حالة تأهب، كما يتم الحفاظ على نظام اليقظة نشطًا.

وتم تثبيت كاميرات المراقبة بالفيديو على البركان، كما هو الحال مع أجهزة القياس التي تتوافق مع المسح الجغرافي الأحمر لرصد البركان، ويتم تحديد الانبعاثات الفعلية لبركان اوبيناس ، وفقًا لتصريحات من السلطات البروفية.