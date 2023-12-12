اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 05:41 م
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المحطات النووية تنظم منتدى للصناعة النووية لتعريف الشركات المصرية بمتطلبات "الضبعة"

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 04:08 م
المحطات النووية تنظم منتدى للصناعة النووية لتعريف الشركات المصرية بمتطلبات "الضبعة" أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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تنظم هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالتعاون مع المقاول العام الروسى شركة "أتوم استروى اكسبورت"  لمشروع المحطة النووية بالضبعة المنتدى الرابع  لتطوير الصناعة النووية فى مصر وذلك يوم الخميس الموافق 14 ديسمبر 2023 .
 
وأوضحت هيئة المحطات النووية في بيان لها اليوم، أن الهدف من هذا المنتدى هو تعريف الشركات الوطنية المصرية بأهم المتطلبات الخاصة بأعمال التوريدات المتعلقة بمشروع محطة الضبعة النووية بغرض تعظيم فرصة مشاركة الشركات الوطنية المصرية فى أنشطة تنفيذ المشروع وذلك تحقيقاً للأهداف الإستراتيجية الخاصة بتوطين التكنولوجيا النووية فى مصر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
 
ومن المقرر أن يتخلل المنتدى لقاء صحفيا مع رئيس هيئة المحطات النووية، بعد الجلسة الإفتتاحية .
 






الضبعة

هيئة المحطات النووية

روساتوم

المحطة النووية الاولى بالضبعة




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