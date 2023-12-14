المشدد 6 سنوات لصاحب مغسلة لإتجاره فى المواد المخدرة بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة المتهم "م.م. م" بالسجن المشدد 6 سنوات غيابيا، وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 7465 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية ،إخطارا من ضباط قسم شرطة المنتزة ثالث ، بضبط المتهم، وبحوزته مواد مخدرة بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات إلى قيام المتهم " م.م.م" صاحب مغسلة ، بالاتجار في المواد المخدرة، فتم إستصدار إذن من النيابة العامة، لضبطه وعقب تنفيذ القرار انتقلت قوة الي مكان تواجده و أبصرته ممسكا في يده علبه سجائر ،وبتفيشها عثر بداخلها علي قطعة حشيش، وكذلك عدد 2 كيس بلاستيكي شفاف لمخدر الميثامفيتامين ، وسلاح أبيض نصل كتر ومبلغ مالي وهاتف محمول ،و بمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسلاح الابيض لحماية نشاطه الإجرامي ، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.