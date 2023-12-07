المشدد 5 سنوات لسائق ضبط بحوزته 20 قطعة حشيش فى الإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد المنعم حسومة رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار إيهاب محمود إسماعيل، والمستشار عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، والمستشار أمام محمد الصيرفى، وسكرتير المحكمة السيد البتانونى، بمعاقبة المتهم "ا.ج.ص"، بالسجن المشدد 5 سنوات، وتغريمه مبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه، عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 4702 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة محرم بك، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة محربك ، يفيد بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة بدائرة القسم.

وتبين من التحقيقات، أنه خلال المرور الأمني لضباط قسم شرطة محربك، أبصرت القوة المتهم " ا.ج.ص" سائق، يقود دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، بحالة قد ينجم عنها الخطر، فاستوقفه وبسؤاله عن رخصتي القيادة والتسير، تبين عدم حمله أى أنواع التراخيص وبتفتيشه وقائيا عثر بحوزته علي هاتف محمول ومبلغ مالي، وبتفتيش الدارجة البخارية عثر علي كيس بلاستيكي وبفض محتوياته.

وتبين أنه يحوي علي عدد 20 قطعة حشيش ،وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والدراجة البخارية المضبوطة للترويج لتجارته ، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.