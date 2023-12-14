"القومى لذوى الإعاقة": المشاركة الكثيفة بانتخابات الرئاسة نابعة عن حس وطنى

إبراهيم حسان

قال الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية كانت كثيفة جدا وتجاوزت المشاركات السابقة في الاستحقاقات الدستورية.

وأضافت إيمان كريم، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت، عبر قناة dmc، أن الهيئة الوطنية للانتخابات حرصت على تسهيل كافة المعوقات للأشخاص ذوي الهمم لتسهيل مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية، مشيدة بالقضاة المشرفين على العملية الانتخابية قائلا: "كانوا متعاونين لأقصى درجة مع الناخبين".

وتابعت المشرف العام للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن الانتخابات شهدت نماذج ملهمة جدا، مثل خروج قضاة إلى الناخبين إلى سيارات الناخبين لتسهيل عملية الاقتراع عليهم خاصة وأنهم يجدوا صعوبة في الوصول إلى اللجنة، وأردفت: "كان هناك مشهد أثر بي جدا وهو لسيدة مبتورة اليدين كانت تدلي بصوتها بقدميها في الانتخابات".

وأكملت: "ما قام به ذوي الهمم نابع عن دافع وطني لديهم للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وما يحتاجه ذوي الهمم في الفترة المقبلة مزيد من التمكين وأن يكون لديهم فرصة في تولي مناصب قيادية ويجب أن يكون لهم مشاركة فعلية في كل استراتيجيات الدولة".