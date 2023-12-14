وأفادت الوكالة بأن الطائرة تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة، شملت مواد طبية وإيوائية تزن 24 طناً، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، مضيفة أن ذلك يأتي في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.



