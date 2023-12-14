البحوث الزراعية: ختام الدورة التدريبية القطرية فى الممارسات الزراعية المستدامة

كتبت أسماء نصار

‫ أعلن مركز البحوث الزراعية ختام فعاليات الدورة التدريبية القطرية في مجال"الممارسات الزراعية المستدامة لإنتاج الخضر تحت أنظمة البيوت المحمية والأنفاق" بمعهد بحوث البساتين بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية وذلك لصالح 30 مشاركاً من كوادر الباحثين الزراعيين ومساعدي الباحثين والمزارعين.

يأتي هذا في إطار برنامج المنظمة العربية للتنمية الزراعية السنوي للتدريب القطري بالدول العربية.

وناقشت الدورة دور الزراعات المحمية في توفير المنتجات الزراعية تحت ظروف التغيرات المناخية لما لها من ميزات نسبية لتحقيق وفره إنتاجية تسد إحتياجات السوق المحلى والخارجى، هذا ما يؤكده خبراء الزراعة في هذا المجال.

والزراعات المحمية فى مصر تجعلها من أهم الدول المنتجة والمصدرة عالمياً للمحاصيل الزراعية طوال السنة دون التقيد بموسم حصاد معين، فالزراعة المحمية عبارة عن تربية رأسية لإنتاج بعض محاصيل الخضر تحت نظم حماية مختلفة (كالحماية من انحفاض درجة الحرارة).

وتهدف الدورة إلى عرض ومناقشة للممارسات الزراعية المناسبة لزراعة الخضر سواءً تحت الصوبات الزراعية أو الأنفاق البلاستيكية من خلال مناقشة المحاور التالية البنية الأساسية للصوب الزراعية والأنفلق و الإدارة المستدامة لعوامل التحكم في المناخ الدقيق و دور الزراعات المحمية في إنتاج الهجن و إنتاج الطماطم والباذنجان تحت الصوب الزراعية و إدارة الري تحت الصوب و إنتاج الخيار تحت الصوب الزراعية و إدارة التسميد تحت الصوب و دور الأحزمة الشجرية في حماية نباتات الخضر من أثار التغيرات المناخية وكذلك توفير المياه و إنتاج محصول الفلفل تحت الصوب الزراعية و إنتاج الكنتالوب والطماطم والبسلة تحت الأنفاق البلاستيكية المنخفضة.