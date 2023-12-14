اعترافات لصوص السيارات بالمنوفية: نفذنا 4 وقائع بأسلوب المفتاح المصطنع

كتب سليم على

أدلى 3 عاطلين باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق في المنوفية، تفيد قيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة سيارات المواطنين بأسلوب المفتاح المصطنع.

وأضافوا خلال التحقيقات، أنهم ارتكبوا 4 وقائع سرقة سابقة بأسلوب المفتاح المصطنع، وطالبت جهات التحقيق بالصحيفة الجنائية للمتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم السرقة.

عقوبة السرقة

تعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات