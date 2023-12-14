اليوم السابع
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استخراج بطاقة الخدمات لـ"القادرون باختلاف" بمراكز الشباب بكفر الشيخ

الخميس، 14 ديسمبر 2023 03:34 م
استخراج بطاقة الخدمات لـ"القادرون باختلاف" بمراكز الشباب بكفر الشيخ مبادرة "هنوصلك" كخطوة فى طريق لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة
كفر الشيخ- محمد سليمان

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شهدت مراكز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، تنفيذ مبادرة "هنوصلك" كخطوة في طريق لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة، والوصول بالخدمة لهم تيسيرا عليهم، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ.

جاء ذلك وفق بروتوكول التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الشباب والرياضة، برعاية الدكتورة نيفين القباچ وزيرة التضامن الاجتماعي.

من جانبه، أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن مراكز الشباب بوصفها مراكز خدمة مجتمعية تسعد باستقبال المبادرة ومتطوعي صناع الحياة لتمكين القادرون باختلاف من الحصول على كارت الخدمات تيسيرا عليهم من مشقة السفر، أو الذهاب إلى المصالح الحكومية للحصول عليه، مؤكداً أن الدولة المصرية تضمن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وتعمل على توفير الدعم والخدمات.

استخراج بطاقة الخدمات للقادرون باختلاف بمراكز الشباب بكفر الشيخ
استخراج بطاقة الخدمات للقادرون باختلاف بمراكز الشباب بكفر الشيخ
 
الحضور من ذوي الهمم
الحضور من ذوي الهمم
 
التوافد على استخراج البطاقات للقادرون باختلاف
التوافد على استخراج البطاقات للقادرون باختلاف






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وزارة الشباب والرياضة

استخراج بطاقة الخدمات للقادرون بإختلاف

مراكز الشباب بكفر الشيخ




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