محافظ كفر الشيخ يتفقد معرض الملابس المحترق مكلفا بسرعة صرف التعويضات

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ ، يرافقه عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، صباح اليوم الخميس، موقع حريق معرض الملابس بوسط مدينة كفرالشيخ، لمتابعة آخر المستجدات وجهود مديرية التضامن الإجتماعى في حصر الخسائر المادية، مكلفاً بسرعة صرف التعويضات المناسبة للمتضررين.

قال محافظ كفرالشيخ، أنه يتابع جهود مديرية التضامن الإجتماعى في حصر الخسائر المادية جراء حريق معرض الملابس، وإجراءات صرف التعويضات المناسبة للمتضررين، مؤكداً أنه لا إصابات ولا خسائر في الأرواح، مشيداً بجهود الحماية المدنية والأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفرالشيخ والتنفيذية بالمحافظة في سرعة السيطرة على الحريق وإتمام عمليات تبريد موقع حادث الحريق في وقت مناسب، حيث تم بالدفع بـ14 سيارة مطافي، وعدد من سيارات الإسعاف الى موقع الحريق، وتمكنت قوات الحماية المدنية من عملية إطفاء الحريق.

وكان محافظ كفرالشيخ قد أعلن في ساعة متأخرة من ليل اليوم الخميس، إنتهاء أعمال إخماد حريق معرض الملابس، وتبريد كامل لموقع الحادث، الذي اندلع في الساعات الأولى بعد منتصف الليل، داخل معرض الملابس بوسط مدينة كفرالشيخ، وقد قامت مديرية أمن كفرالشيخ بالدفع بسيارات الإطفاء إلى مكان الحريق، ونجحت في السيطرة على ألسنة اللهب المشتعلة وإخمادها، وإتمام عملية التبريد، دون خسائر بشرية أو حدوث أى إصابات في الأرواح.

وفور وقوع الحريق إنتقل اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، والأستاذ عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء إيهاب عطية مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، واللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، واللواء حسن موافي رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، الى موقع حريق معرض الملابس لمتابعة عمليات إخماد الحريق وتكثيف عمليات تبريد موقع الحادث بمعرفة قوّات الحماية المدنية بكفرالشيخ، حتى الساعات المتأخرة من الليل، فيما تولت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على أسباب.