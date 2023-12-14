إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ميكروباص وتروسيكل بطريق جمصة

أصيب 3 أفراد بإصابات مختلفة نتيجة وقوع حادث تصادم بين تروسيكل مع سيارة نقل ركاب ميكروباص، على طريق جمصة بمحافظة الدقهلية.

وتلقى مدير أمن الدقهلية ، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ لشرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص ودراجة بخارية تروسيكل علي طريق جمصة.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث مركز شرطة جمصة، لمكان البلاغ محل الواقعة، رفقة سيارات الإسعاف، وبالفحص تبين إصابة كلا من: عبد الرحمن محمد طه الموافى 25 عاما، مقيم عزبة ابو عطيه، مركز بلقاس، مصاب بكسر بالقدم اليمنى، محمد محمود نعيم 34 عام، مقيم مدينة دمياط، اصيب بكدمه بالصدر وكسر بالكتف الأيمن، ابراهيم سعد عبد الحميد 36عام، عزبة ابو عطيه بلقاس، اصيب بكسر بالساق اليمنى.

تم نقل المصابين للمستشفي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.