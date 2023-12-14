إستونيا توافق على إرسال مساعدات عسكرية بقيمة 80 مليون يورو لأوكرانيا

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أعلن وزير الدفاع الإستونى هانو بيفكور اليوم /الخميس/ أن حكومته وافقت على إرسال مساعدات عسكرية بقيمة 80 مليون يورو لأوكرانيا لمساعدتها فى حربها لروسيا.



ونقلت شبكة "إيه أر أر" الإستونية عن بيفكور قوله " إن مجلس الوزراء الإستونى يد اقتراحه بتقديم مساعدات عسكرية طويلة الأجل لأوكرانيا، بالإضافة إلى حزمة مساعدات عسكرية واسعة النطاق لدعم دفاعها ضد الهجوم الروسي، حيث تشمل المساعدات العسكرية صواريخ جافلين المضادة للدبابات، والسفن، وغيرها من المعدات التى تشتد الحاجة إليها ".



وتابع أنه بالإضافة إلى عدد كبير من صواريخ جافلين المضادة للدبابات، تشتمل حزمة المساعدات الأحدث أيضًا على مدافع رشاشة وذخائر للأسلحة الخفيفة ومركبات وسفن مختلفة، بالإضافة إلى معدات الغوص.



وأوضح بيفكور: "تم تجميع حزمة المساعدات هذه بهدف تحقيق أقصى فائدة لأوكرانيا دون الإضرار بالقدرة الدفاعية لإستونيا."



وتعنى إضافة أحدث حزمة مساعدات عسكرية أنه منذ عام 2022، قدمت إستونيا لأوكرانيا مساعدات عسكرية بقيمة 500 مليون يورو، وهو ما يعادل حوالى 1.4% من إجمالى الناتج المحلي.