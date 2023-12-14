ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن الوزارة قولها - في بيان لها - "إن الأموال التي تم تحصيلها هي نتيجة المراجعة الثانية الناجحة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد التي قام بها المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي".

وأكد وزير المالية الأوكراني سيرجي مارشينكو أن "الدعم القوي والمهم للغاية من الصندوق سيساعد في تمويل النفقات ذات الأولوية لميزانية الدولة في الوقت المناسب وضمان استقرار الاقتصاد الكلي في ظل الأحكام العرفية".

وأضاف أن برنامج تسهيل الصندوق الممدد سيستمر في تشكيل أساس متين لتطوير البرنامج الاقتصادي للحكومة الأوكرانية، مؤكدا أن أوكرانيا في طريقها إلى الاندماج الكامل في الاتحاد الأوروبي.

وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد أكمل يوم الاثنين الماضي المراجعة الثانية لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد لأوكرانيا.. وبالتالي، فقد حصلت أوكرانيا بالفعل على حوالي 4.5 مليار دولار أمريكي من أصل 15.6 مليار كان قد خصصها البرنامج.