ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن زيلينسكي قوله - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن - "كيف يمكن لأوكرانيا أن تتخلى ببساطة عن أراضيها؟.. سيكون هذا جنونا مطلقا"، وذلك ردا على سؤال حول التنازلات الإقليمية المحتملة من أجل إنهاء الحرب.

وقال "إننا نتحدث عن أشخاص حقيقيين يتعرضون للإيذاء.. كيف يمكنك أن تتخلى عن شعبك؟.. السؤال ليس فقط عن الأرض، بل عن الناس، ومصيرهم".

ويقوم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بزيارة إلى واشنطن حيث التقى بأعضاء مجلس الشيوخ والنواب الديمقراطيين والجمهوريين، وكذلك بالرئيس الأمريكي جو بايدن.