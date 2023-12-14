أحمد يعقوب: تريليون جنيه للارتقاء بحياة 60 مليون مواطن في 4700 قرية بمبادرة حياة كريمة

كتب أحمد عرفة

قال الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد بجريدة اليوم السابع، إن المشروع القومى لتطوير قرى الريف الصرى حياة كريمة يمثل انطلاقة للجمهورية الجديدة التي تستهدف استثمار الرأس المال البشرى.

وأضاف الكاتب الصحفى أحمد يعقوب لـ"إكسترا نيوز"، أن الريف على مدار عقود عانى من الإهمال، بجانب المناطق النائية في بعض المحافظات بالإضافة إلى بعض مناطق صعيد مصر جميعهم عانوا من إهمال شديد خلال العقود الماضية.

وأوضح أنه بداية من 2019 بدأت مبادرة حياة كريمة في إحداث نقلة تنموية في 4700 قرية وتوابعها، وتطوير مستوى حياة المواطن المصرى، حيث إن أكثر من 60 مليون مصري يستفيدون بميزانية تتخطى تريليون جنيه مصري على مراحل المشروع الثلاثة.

وأشار أحمد يعقوب، إلى أن المرحلة الأولى من حياة كريمة أوشكت على الانتهاء وسندخل على المرحلة الثانية التي تنطلق في النصف الأول من عام 2024 وتشمل 20 محافظة .