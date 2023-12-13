15 موجة انتخابية حاشدة ومشاركة واسعة لجامعة القاهرة فى ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024

كتب محمد صبحى

شهدت الأيام الثلاثة على التوالي حضورًا كثيفًا من منسوبي جامعة القاهرة للجان الانتخابية الخاصة بهم، للإدلاء بأصواتهم بكل حرية لصالح المرشح الانسب لهم في آخر أيام انتخابات الرئاسة المصرية 2024، حيث خرجت 15 موجة انتخابية ومشاركة واسعة من المسيرات الحاشدة والهتافات الوطنية، وذلك على مدار الايام الثلاثة صباحا ومساءً، بما يقدم صورة مشرَفة تعكس وعي المجتمع الأكاديمي والطلابي بأهمية المشاركة الحرة والفعالة في الانتخابات الرئاسية لاختيار الرئيس القادم للحفاظ على مقدرات الوطن.

وعبرت جموع الأغلبية في جامعة القاهرة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب عن سعادتهم بالمشاركة الحرة والإيجابية في العملية الانتخابية والتي تُعد الطريق نحو المستقبل، مؤكدين قناعتهم بأهمية وتأثير صوتهم الانتخابي في العملية الانتخابية، ودعم مسيرة الوطن، وتعزيز استقرار الدولة، ووضع الوطن على الاتجاه الصحيح، بما يعكس حسهم الوطني، وحرصهم على صناعة مستقبلهم بأنفسهم وبحرية تامة، واعتزازهم بوطنهم وتمسكهم باستمرار تقدم مسيرته نحو المستقبل.

وتعكس المشاركة الفعالة لجامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد الخشت في الانتخابات الرئاسية بشكل عام شعورها بالمسؤولية تجاه المجتمع، وتجاه الوطن كله، خاصة خلال أهم استحقاق دستوري في النظام السياسي والمتمثل في الانتخابات الرئاسية الحرة .

وتقدم جامعة القاهرة نموذجًا متميزا في الممارسة الديمقراطية الصحيحة، وتطبيق الحق المشروع في المشاركة السياسية الفعالة في الانتخابات الرئاسية، ومساندة الدولة الوطنية، وإدراك دقة المرحلة الراهنة التي يمر بها العالم عامة ومصر خاصة، والتعبير عن حب الوطن والعمل على استكمال مسيرة التقدم به، بما يدعم الدور الوطني الفعال لجامعة القاهرة، ويعكس مدى الوعي المجتمعي لديهم وشعورهم بالمسؤولية المجتمعية والسياسية.