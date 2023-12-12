اليوم السابع
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طلاب جامعة القاهرة يحتفون بانتخابات الرئاسة على أنغام "أبويا وصانى" ..فيديو

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 07:44 م
طلاب جامعة القاهرة يحتفون بانتخابات الرئاسة على أنغام "أبويا وصانى" ..فيديو طلاب جامعة القاهرة
محمد صبحى

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واصل طلاب جامعة القاهرة، الاحتشاد مساء اليوم الثلاثاء، للتصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024 ، حيث احتشد الطلاب أمام الجامعة معبرين عن سعادتهم للمشاركة فى الانتخابات.

وشهدت جامعة القاهرة منذ صباح اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر أكبر مشاركة لمنتسبى جامعة القاهرة فى مسيرات متتالية للتوجه إلى اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم فى اليوم الأخير لانتخابات الرئاسة 2024، تحت شعار "انزل شارك.. مصر هى الأهم"، تحت إشراف الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة لنزول منتسبي جامعة القاهرة للمشاركة في الانتخابات الرئاسة المصرية والتى بدأت الأحد 10 ديسمبر وتنتهى اليوم وفقا للجدول الزمنى المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات.
 
وفى تلقائية وطنية يواصل منتسبو جامعة القاهرة الاحتشاد والاصطفاف أمام مبني القبة متوجهين إلى لجان الانتخابات المتعددة رافعين أعلام مصر في جو احتفالي ومظهر حضاري يعكس المظهر الحضارى للجامعة والتى تواصل لليوم الثالث على التوالى تقديم كافة التسهيلات لتيسير وإتاحة مشاركة جميع منتسبيها للمشاركة فى الاستحقاق الدستوري المهم لممارسة حقوقهم بسهولة ويسر إيمانًا من الجامعة بدورهم المهم فى تحديد مستقبل الوطن.
 







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المرشح عبد الفتاح السيسي

عبد الفتاح السيسي

حازم عمر

فريد زهران

عبد السند يمامة

المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024

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