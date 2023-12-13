وول ستريت جورنال: إغراق أنفاق غزة بمياه البحر يقلق إدارة بايدن

كتبت نهال أبو السعود

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن إسرائيل قررت إغراق أنفاق قطاع غزة بمياه البحر المتوسط، فى الوقت الذى يرى فيه بعض المسؤولين أن هذه التقنية قد تساعد فى تدمير أجزاء من شبكة الأنفاق إلا أن مسؤولين آخرين فى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أعربوا عن قلقهم من أن استخدام مياه البحر قد لا يكون فعالا ويمكن أن يعرض إمدادات المياه العذبة فى غزة للخطر.

وذكرت الصحيفة، نقلا عن مسؤولين أمريكيين مطلعين على عمليات الجيش الإسرائيلى: "أن الأخير بدأ بضخ مياه البحر إلى مجمع الأنفاق الضخم التابع للمقاومة فى غزة، كجزء من جهد مكثف لتدمير البنية التحتية تحت الأرض التى تدعم عمليات الحركة".

وقال المسؤولون الأمريكيون:"إن فائدة استخدام مياه البحر فى متاهة واسعة تحت الأرض تمتد لحوالى 300 ميل وتتضمن أبوابا سميكة لا تزال قيد التقييم من قبل الإسرائيليين، وأن هذه الخطوة لا تزال في مرحلة مبكرة"

وأضافوا:"إن غمر الأنفاق، والذى من المرجح أن يستغرق أسابيع، بدأ فى الوقت الذى أضافت فيه إسرائيل مضختين آخريين إلى المضخات الخمس التى تم تركيبها الشهر الماضى وأجرت بعض الاختبارات الأولية".

وأشارت الصحيفة إلى تقدير محللين عسكريين إلى أن إسرائيل لم تدمر معظم شبكة الأنفاق هذه وأن هناك حاجة إلى مجموعة متنوعة من التقنيات لتدمير أو إتلاف نظام الأنفاق وبالإضافة إلى مياه البحر، سعى الجيش الإسرائيلى إلى مهاجمة الشبكة بغارات جوية ومتفجرات سائلة، وبإرسال الروبوتات والكلاب والطائرات بدون طيار.