وزير خارجية الاحتلال: سنواصل الحرب فى غزة بدعم دولى أو دونه

كتب سمير حسنى

أكد إيلى كوهين وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلى، أن وقف إطلاق النار بغزة يمثل تهديدا لإسرائيل، حسب زعمه، متعهدا بمواصلة الحرب فى غزة بدعم دولى أو دونه، نقلا عن القاهرة الإخبارية.

أعلنت الفصائل الفلسطينية، قبل قليل، استهداف قوة إسرائيلية من 15 جنديا وسط غزة، فى حين أعلن جيش الاحتلال، إصابة 4 جنود إسرائيليين فى اشتباكات بمدينة جنين ومخيمها.

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلى بإصابة 21 جنديا فى معارك غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

قال بينى جانتس عضو مجلس الحرب الإسرائيلى، أن ما أسماها "حرب البقاء الثانية التى نخوضها تكبدنا ثمنا باهظا ومؤلما وصعبا"، وفقا لما نقلته عنه القاهرة الإخبارية.

فى غضون ذلك، نقلت CNN عن مسؤولين أمريكيين قوله، ليس لدى واشنطن خطط لتغيير موقفها ووضع أى خطوط حمراء بشأن نقل الأسلحة لإسرائيل.

وذكر إعلام فلسطينى، بورود أنباء عن انفجار كبير هز مدينة جنين ومخيمها.