وزير السياحة والآثار يعقد لقاءات مع رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين

حرص، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، على عقد مجموعة من اللقاءات الرسمية على هامش زيارته، اليوم، للعاصمة القطرية الدوحة، حيث التقى مع منصور بن إبراهيم آل محمود الرئيس التنفيذى لجهاز قطر للاستثمار، كما التقى أيضًا مع الشيخ فيصل بن قاسم آل ثانى رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين.

وجاءت زيارة الوزير الحالية لدولة قطر للمشاركة فى اجتماعات كل من الدورة 33 للمكتب التنفيذى للمجلس الوزارى العربى للسياحة والتى تٌعقد برئاسة جمهورية مصر العربية، والدورة الـ 26 للمجلس الوزارى العربى، وتستضيفها العاصمة القطرية الدوحة خلال يومى 13 و14 ديسمبر الجاري.

وشارك فى حضور هذه اللقاءات السفير عمرو الشربينى سفير مصر لدى دولة قطر، والسفير خالد ثروت مستشار الوزير للعلاقات الدولية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.

وقد تناولت هذه اللقاءات بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين فى مجال السياحة، واستعراض الفرص الاستثمارية السياحية الموجودة حاليًا فى مصر أمام الجانب القطرى وخاصة فى مجال الضيافة والفندقة بالمحافظات المصرية المختلفة ولا سيما السياحية، وتم أيضًا بحث إمكانية التعاون المشترك فى مجال التدريب فى الضيافة.

ومن جانبه، استعرض أحمد عيسى محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السياحة فى مصر، لافتًا إلى أن تحسين مناخ الاستثمار السياحى وزيادة أعداد الغرف الفندقية فى مصر يعتبر أحد أهم المحاور الرئيسية لهذه الاستراتيجية، ومستعرضًا السياسات التى تعمل عليها الوزارة لزيادة الاستثمار السياحى فى المدن السياحية.

ونوه الوزير أنه سيتم خلال الفترة القليلة المقبلة الإعلان عن طرح حزمة جديدة من حوافز الاستثمار فى مجال الفنادق التى تم العمل عليها بالتعاون مع وزير المالية المصرى والتى من شأنها أن تعمل على حث وتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين على الاستثمار السياحى فى مصر.

وتحدث الوزير أيضًا عن قيام الحكومة المصرية حاليًا بدراسة استغلال المبانى الحكومية وخاصة مبانى الوزارات التى تم إخلاؤها بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة من خلال تحويلها إلى فنادق بما يساهم فى زيادة أعداد الغرف الفندقية.

وأشار إلى خطة الحكومة المصرية لزيادة الاستثمارات الفندقية فى مصر، وكذلك الخطط التنموية الجارى العمل على تنفيذها بالمقصد السياحى المصرى، لافتًا إلى المخطط العام التنظيمى Master Plan المقرر الإعلان عنه بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتطوير عدد من المناطق السياحية وإتاحتها للمستثمرين بما يحقق الاستغلال الأمثل لها وتدعيمها بمختلف أنواع الأنشطة الخدمية والترفيهية.

ولفت إلى خطة الدولة المصرية لتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصرى الكبير حيث من المقرر أن يكون هناك مخطط تنظيمى لها من مطار سفنكس حتى أهرامات سقارة.

وتحدث أيضًا عن منتج القاهرة الثقافى الجديد الذى يجعل مدينة القاهرة مقصدًا سياحيًا قائمًا بذاته يمكن من خلاله زيارة العديد من الأماكن السياحية والأثرية بالقاهرة الكبرى من خلال برنامج سياحى واحد لتكون بذلك Shorty City Break.

كما أشار أحمد عيسى، فى حديثه، إلى أهمية صناعة السياحة فى مصر، وأبرز السياسات التى انتهجتها الوزارة فى ضوء الاستراتيجية الوطنية والتى أدت إلى زيادة النمو فى الأعداد والتدفقات السياحية وهو ما نتج عنه زيادة فى نسب الإشغال الفندقى وبالتالى يجعل هناك ضرورة لزيادة أعداد المنشآت الفندقية ولا سيما مع توقع زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر خلال السنوات القادمة.

وأشار الوزير إلى قيام الوزارة، فى ضوء سياساتها الحالية بإعادة توجيه استراتيجية التسويق والترويج من خلال التوجه لتحسين مكونات جانب العرض فى المقصد السياحى المصرى، بدلًا من التركيز على تحفيز جانب الطلب على المنتج السياحى المصري.

واستعرض الوزير جهود الدولة المصرية وإنجازاتها فى النهوض والتطور الكبير فى البنية التحتية فى مصر حيث شهدت تحسين فى شبكة الطرق والمواصلات والمطارات والسكك الحديدية الجديدة وتشغيل مطارات جديدة بما ينعكس إيجابيًا على قطاع السياحة بها وسهولة انتقال السائحين، ويفتح أفاقًا جديدة لتنمية منتج التجربة السياحية المتعددة من خلال تقليل المسافات بين المدن السياحية المختلفة والربط بين سواحل البحر الأحمر بالأقصر وأسوان والقاهرة.

وقد تم أيضًا، خلال هذه اللقاءات، مناقشة مقترح تنظيم زيارة لمجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين القطريين للمقصد السياحى المصرى للتعرف على الفرص الاستثمارية الموجودة به وخاصة فى مجال إقامة المنشآت الفندقية.

جدير بالذكر أن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، كان قد ترأس، صباح اليوم، اجتماع الدورة 33 للمكتب التنفيذى للمجلس الوزارى العربى للسياحة، ومن المقرر أن يُشارك غدًا فى اجتماع أعمال الدورة 26 للمجلس الوزارى العربى للسياحة، وذلك بالعاصمة القطرية الدوحة.