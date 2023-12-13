نقيب التمريض: دور مهم للقطاع في تقديم خدمات الرعاية بالتأمين الصحي الشامل

كتبت آية دعبس

تقدمت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، بالشكر والتقدير لكافة أطقم التمريض على المشاركة الحاشدة فى الانتخابات الرئاسية، لافته إلى أن نقابة التمريض حققت أعلى نسبة تصويت على مدار تاريخها.

وقالت الدكتورة كوثر محمود، إن نسب مشاركة أعضاء هيئة التمريض فى الإنتخابات الرئاسية لعام 2024، بلغت نحو 84% بإجمالى 237962 عضو علي مستوي الجمهورية، وذلك خلال على مدار الانتخابات التى جرت على مدار 3 أيام فى الفترة من 10 حتى 12 ديسمبر، وذلك وفقًأ لما رصدته غرفة الطوارئ المركزية لنقابة التمريض.

وأشارت إلى أن أعضاء هيئة التمريض حرصوا على تلبية نداء الوطن بالمشاركة الفعالة والإدلاء بأصواتهم فى الإنتخابات الرئاسية، فى سبيل تحقيق المزيد من التقدم والرخاء لمصر فى الجمهورية الجديدة.

وأفادت بأن أطقم التمريض بالتوازى مع المشاركة الإيجابية فى الإنتخابات، كان له دور هام في تنظيم وتقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين فى محافظات التأمين الصحي الشامل بجودة عالمية، بالإضافة إلى الخدمات الطبية المقدمة فى محيط وأمام اللجان الإنتخابية على مستوى الجمهورية.