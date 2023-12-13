اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 11:00 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

المؤشرات الأولية للحصر العددى للجان العامة:

منافسة قوية بين فريد زهران وحازم عمر على المركز الثانى بالانتخابات الرئاسية

الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 10:30 ص
منافسة قوية بين فريد زهران وحازم عمر على المركز الثانى بالانتخابات الرئاسية المرشح الرئاسى حازم عمر والمرشح الرئاسي فريد زهران
كتبت سمر سلامه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أظهرت المؤشرات الأولية في عمليات الفرز للجان العامة، وجود منافسة  بين المرشحين الرئاسيين فريد زهران وحازم عمر، ففي بعض اللجان جاء "زهران" في المركز الثاني، وفي لجان أخرى احتل "عمر" المركز الثاني، وهو الأمر الذي يعكس وجود منافسة قوية بين المرشحين الرئاسيين فريد زهران وحازم عمر على المركز الثاني، في ظل التقارب الكبير بينهما في الأرقام.
 
ومن المتوقع أن تستمر المنافسة على أشدها على المركز الثاني حتى الانتهاء من عمليات الفرز وتجميع  الأصوات.

انتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

 







انتخابات الرئاسة

انتخابات الرئاسة 2024

انتخابات الرئاسة اليوم الثالث

اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية

آخر يوم لانتخابات الرئاسة

اليوم الأخير لانتخابات الرئاسة

مواعيد التصويت

مواعيد غلق اللجان

موعد غلق لجان التصويت

غلق باب اللجان

غلق التصويت

انتهاء تصويت الانتخابات الرئاسية

الفرز

فرز الأصوات

فرز أصوات الانتخابات

فرز لجان الانتخابات

فرز الانتخابات الرئاسية

الهيئة الوطنية للانتخابات

الوطنيه للانتخابات الرئاسية

معرفة لجنة الانتخابات بالاسم

معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي

معرفة اللجنة الانتخابية

لجنه الانتخابات الرئاسية

انتخابات الرئاسة المصرية 2024

الانتخابات الرئاسية المصرية

شروط التصويت في الانتخابات

المرشح عبد الفتاح السيسي

حازم عمر

فريد زهران

عبد السند يمامة

المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024

مرشحين الرئاسه 2024

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة