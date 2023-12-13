منافسة قوية بين فريد زهران وحازم عمر على المركز الثانى بالانتخابات الرئاسية

كتبت سمر سلامه

أظهرت المؤشرات الأولية في عمليات الفرز للجان العامة، وجود منافسة بين المرشحين الرئاسيين فريد زهران وحازم عمر، ففي بعض اللجان جاء "زهران" في المركز الثاني، وفي لجان أخرى احتل "عمر" المركز الثاني، وهو الأمر الذي يعكس وجود منافسة قوية بين المرشحين الرئاسيين فريد زهران وحازم عمر على المركز الثاني، في ظل التقارب الكبير بينهما في الأرقام.

ومن المتوقع أن تستمر المنافسة على أشدها على المركز الثاني حتى الانتهاء من عمليات الفرز وتجميع الأصوات.

انتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.