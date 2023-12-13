مكملات فيتامين د لن تفيدك إذا كنت تعانى من نقص هذا العنصر بجسمك

وبحسب موقع "تايمز أوف إنديا" فإن إحدى وظائف فيتامين د فى الجسم هي أنه يساعد على امتصاص الكالسيوم، مما يحسن صحة العظام والأعصاب ووظائف العضلات، وبحسب الدراسات يشارك المغنسيوم أيضاً فى عمل الكالسيوم داخل الجسم، وتؤدى اى اضطرابات فى الكالسيوم والمغنسيوم لمشاكل صحية، مثل: أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض العظام.

وذكر التقرير أيضاً أن فيتامين د ضروري لصحة العظام لأنه يسهل امتصاص الكالسيوم، وهو معدن أساسي لبناء العظام وقوتها، وقد يؤدى نقص هذا الفيتامين إلى ضعف العظام وتكسرها، ويلعب المغنسيوم دورا في تكوين العظام وكثافتها.

ويحفز المغنيسيوم نشاط الخلايا المسئولة عن بناء العظام، و نقص المغنيسيوم يؤدي لضعف كثافة العظام ويزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

يساعد المغنيسيوم أيضًا الكبد والكلى على استقلاب فيتامين د، لذلك فإن نقص المغنيسيوم قد يقلل من قدرة الجسم على استخدام فيتامين د حتى في حالة تناول مكملات فيتامين د، مما قد يؤثر بدوره سلبًا على امتصاص الكالسيوم.