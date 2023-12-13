مش أى عرض يبقى ورم.. استشارى يوضح علامات صامتة لمرض السرطان

كتبت فاطمة خليل

قال الدكتور أحمد فتحي سيد أحمد، استشاري جراحة الأورام في مستشفى التأمين الصحي بني سويف، إن هناك بعض الأعراض الصامتة التي لو شعرنا بها لمدة طويلة وبشكل مستمر، تدل على وجود مشكلة كبيرة ووجود ورم ويجب استشارة طبيب متخصص بأسرع وقت.

وأوضح، فى تصريح لـ"اليوم السابع " أنه حتى لو كانت هذه الأعراض تبدو أعراضا عادية لكن تكرارها يزيد من احتمالية الإصابة بمرض السرطان ، القولون أوالمعدة او البنكرياس على سبيل المثال.



وأكد الدكتور أحمد فتحى أن الأعراض التى تدل على وجود ورم تشمل:

-الإسهال المزمن والمستمر

- الإمساك المزمن والمستمر

- آلام البطن

-انتفاخات البطن

- الإرهاق بدون أي سبب أو مجهود وفقدان الوزن



وعن أعراض سرطان الثدي قال الدكتور أحمد فتحى سيد أنها تشمل:

- كتلة أو جزء صلب مختلف في الثدي عن باقي الأنسجة المحيطة.

- أي تغير في حجم الثدي أو في شكله أو مظهر الحلمات والهالة المحيطة بيها.

- إذا كانت الحلمة مقلوبة حديثاً.

- احمرار جلد الثدي ولو كان منقر من الخارج مثل قشر البرتقال.



وأوضح استشارى جراحة الاورام أن أورام المستقيم أيضا لها مؤشرات خطر وتشمل أعراضها:

• تغير في عادات الأمعاء، مثل الإسهال، أو الإمساك أو حركة الأمعاء بشكل أكثر تكررًا

• دم غامق أو أحمر في البراز

• مخاط في البراز

• ألم في البطن

• حركات الأمعاء المؤلمة

• فقر الدم بسبب نقص الحديد

• شعور بأن الأمعاء لا تُفرِغ تمامًا

• فقدان الوزن غير المبرر

وأكد أنه عند اشتباه وجود ورم في المستقيم، لابد من عمل منظار شرجي و عينة ثم اشعة تشخيصية لمعرفة مرحلة الورم ثم تبدء رحلة العلاج الذى يمكن أن يستلزم علاج كيماوي و إشعاعي قبل العملية لتقليل فرصة الارتجاع بعد مراجعة الطبيب المختص، و بجانب ذلك يحتاج الورم لاستئصال المستقيم جذريا و يفضل عن طريق المنظار الجراحي لتكون فترة التعافي قصيرة و الجرح أقل عرضة للالتهابات.