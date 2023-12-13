مدير عام الزراعة بالشرقية: زراعة 357 ألف فدان بمحصول القمح

الشرقية - فتحية الديب

قال المهندس أشرف طه نصير، مدير عام الزراعة بالشرقية، إنه تم زراعة 357 ألف فدان بمحصول القمح ، منذ بداية انطلاق موسم الزراعة، منوها أن الزراعة مستمرة حتى منتصف الشهر الحالى، معلنا أنه سوف يتم الوصول إلى المستهدف زراعته هذا العام، 407 ألف فدان بنظام الزراعة العادية والمصاطب والسطارة.

وأكد أن إلى زراعة 4 أصناف بالشرقية وهى "مصر3، سخا 95، جيزة 171، سدس 14" لما يوجد من زراعة هذه الأصناف فى أراضى الشرقية، موضحا أنه تم عقد العديد من الندوات الإرشادية لتوعية المزارعين بالممارسات الزراعية مثل التسوية بالليزر والزراعة على المصاطب التى تسهم فى زيادة الإنتاجية وترشيد استخدام المياه، بالإضافة إلى التواجد مع الفلاحين خلال فترة الزراعة لتقديم النصائح والإرشادات بصفة دورية حسب ظروف التغيرات المناخية.

فيما يحتل محصول القمح المركز الأول فى المحاصيل الحقلية فى محافظة الشرقية، لكونه محصول استراتيجي هام، ورفعت مديرية الزراعة بالمحافظة درجة الاستعداد أثناء عملية الزراعة، وتوفير الأسمدة والبذور والمتابعة المستمرة من قسم الإرشاد للمزارعين بالحقول بالتوصيات الفنية الجديدة وضرورة استخدام الزراعة الحديثة لما ينعكس على زيادة الإنتاجية.