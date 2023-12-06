مدير عام الزراعة بالشرقية: زراعة 300 ألف فدان بمحصول القمح حتى الآن

الشرقية- فتحية الديب

قال المهندس أشرف طه نصير مدير عام مديرية الزراعة بالشرقية إنه تمت زراعة 300 ألف فدان بمحصول القمح، منذ انطلاق موسم الزراعة، معلنا أن المستهدف زراعته هذا العام 407 آلاف فدان بنظام الزراعة العادية والمصاطب والسطارة.

وأشار إلى زراعة 4 أصناف بالشرقية وهى "مصر 3، سخا 95، جيزة 171، سدس 14"، موضحا أنه تم عقد العديد من الندوات الإرشادية لتوعية المزارعين بالممارسات الزراعية مثل التسوية بالليزر والزراعة على المصاطب التى تسهم فى زيادة الإنتاجية وترشيد استخدام المياه، بالإضافة إلى التواجد مع الفلاحين خلال فترة الزراعة لتقديم النصائح والإرشادات بصفة دورية حسب ظروف التغيرات المناخية.