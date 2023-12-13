محطة عدلى منصور التبادلية بالسلام الأكبر بالشرق الأوسط وأفريقيا.. فيديو

نشرت وزارة النقل، فيديو خاص لمحطة عدلى منصور المركزية التبادلية والقطار الكهربائى الخفيف { L.R.T } أحد مشروعات النقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة، والتى ساهمت فى ربط القطار الكهربائى الخفيف بالمترو، وكذلك بـ5 وسائل مواصلات آخرى.

وتعتبر محطة عدلى منصور التبادلية المركزية بالسلام، هى المحطة الانتهائية للخط الثالث لمترو الأنفاق والتبادلية مع قطار العاصمة الإدارية الجديدة LRT، ومحطة قطارات السكة الحديد المتجهة للسويس، ومحطة السوبر جيت، ومحطة الاتوبيس الترددى على الطريق الدائرى، بالاضافة إلى مواقف السيرفيس.

وحصلت محطة عدلى منصور المركزية التبادلية، على جائزة أفضل مشروع نقل فى العالم لعام 2022، وذلك طبقًا لمجلة "ENR" العالمية والتى تمنح هذه الجائزة لأفضل المشروعات وأكثرها تأثيرًا على أرض الواقع ومدى مساهمتها الإيجابية على مستوى المجتمع والبيئة، والمحطة تعد الأكبر فى الشرق الأوسط.

ومحطة عدلى منصور الأكبر فى الشرق الأوسط وأفريقيا، عبارة عن قبة زجاجية زرقاء تتوسط الساحة الخارجية للمحطة بها شبكة انفاق، وخلفها مبنى يضم 5 وسائل نقل مختلفة لتصبح المحطة مركزية تبادلية بها مجمع نقل متكامل الخدمات ‏ومنطقة تجارية استثمارية، على مساحة 15 فدانا، وهو ما يجعل المحطة تصل كل محافظات مصر، حيث تتصل وسائل النقل الموجودة بالمحطة ببعضها البعض لتصل كل محافظات الجمهورية.

ويتم تبادل الخدمة بين محطة مترو الخط الثالث «تم افتتاحها وتشغيلها» ومحطة للقطار الكهربائى الخفيف‎ LRT ومحطة للسكك الحديدية «القاهرة - السويس» ‏ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس الترددى «عدلى منصور – السلام »، وتتسم التشطيبات النهائية بشكل جمالى وعصرى لتقديم خدمة راقية وتكنولوجيا متقدمة تليق بمكانة مصرنا الحبيبة وكل المصريين.

ويضم مجمع محطات عدلى منصور، محطة تمثل ربط 4 خطوط وسائل نقل كبرى بشبكة مترو أنفاق القاهرة الكبرى، عبارة عن محطة مترو سطحية ضمن المرحلة الرابعة بالخط الثالث للمترو، ومحطة تمثل أولى محطات مشروع وخط القطار الكهربائى الواصل إلى العاصمة الإدارية والعاشر من رمضان بأطوال 103 كم والمخطط افتتاح المرحلتين الأولى والثانية منه بداية العام المقبل.

وتضم أيضا، محطة تمثل بداية محطات خط سكة حديد يصل إلى السويس والذى يجرى إعادة تأهيل وتطوير لمحطاته ومساره حاليا ليتم افتتاحه مع المرحلتين الأولى والثانية من مشروع القطار الكهربائى، كما أنه يشمل أولى محطات خط الأتوبيس الترددى وتسييره ليربط مطار القاهرة، وبه أيضا موقف سوبرجيت ستنطلق منه خطوط أتوبيسات تربط المحافظات.

وتغطى المحطة مظلة عملاقة على هيكل معدنى من الحديد بمساحة 24 ألف متر مربع مغطاة بالزجاج المقاوم للعوامل الجوية والألمونيوم استخدم بها حوالى 2700 طن من المواسير الصلب وترتكز على 50 من الأعمدة الخرسانية الدائرية، ويصل ارتفاع الواجهة الزجاجية للمحطة التبادلية إلى 19 متر، كما يوجد ساحة تبادلية داخلية تربط بين محطتى القطار الكهربائى ومترو الأنفاق بمساحة 7 آلاف متر مربع وكوبرى رابط بين المحطتين بطول 21 متر وعرض 18 متر لتسهيل انتقال الركاب بطريقة سلسة ومباشرة من محطة إلى آخرى والمجمع مزود بأحدث أنظمة المراقبة والصوتيات ومكافحة الحريق.

وتم استخدم فى تنفيذ المحطة حوالى 75 ألف متر مكعب من الخرسانة المسلحة و6700 طن حديد تسليح و3 آلاف طن من حديد قطاعات الإنشاءات، وشارك فى تنفيذ هذا العمل الضخم 200 مهندس و800 عامل، واستغرق العمل بالمشروع 18 شهرًا من العمل المتواصل.

وتحتوى المحطة المركزية على مول تجارى مكون من دورين وبدروم كجراج لسيارات مستخدمى المول بمساحة 16 ألف متر مربع، بالإضافة إلى مساحات خضراء بمساحة 31 ألف متر مربع وساحات انتظار للسيارات بمساحة 11 ألف متر مربع وطرق بطول 1300 متر طولى، بها شبكة من أنفاق المشاة تربط من طريق مصر الإسماعيلية إلى المحطة بإجمالى أطوال 200 متر، وقد تم عمل 2 موقف سيارات بإجمالى 450 سيارة لخدمة رواد المحطة.