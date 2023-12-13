محافظ كفرالشيخ يغلق 4 كافيهات بالحديقة المركزية بعاصمة المحافظة

كفر الشيخ- محمد سليمان

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، تعليماته بغلق 4 كافيهات بالحديقة المركزية بشرق مدينة كفرالشيخ، لمدة أسبوع، وذلك لمخالفة القانون والتعليمات الصادرة بمنع الإشغالات بالحديقة التى هى حق ومتنفس لأهالي كفرالشيخ، ويأمر بمصادرة الإشغالات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، جاء ذلك خلال جولته، اليوم الأربعاء، التى شملت معظم شوارع مدينة كفرالشيخ، لمتابعة مستوى المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور، الأستاذ عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء حسن موافى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

أكد محافظ كفرالشيخ، أن الحديقة المركزية تم إنشاؤها لتكون متنفس ترفيهي لأبناء كفر الشيخ وأن الكافيهات الموجودة بالحديقة تقوم بدور خدمى مع الإلتزام بكافة الضوابط والمعايير المنصوص عليها، ولن نتهاون في التصدى لأى تجاوزات أو ممارسات لإستغلال المواطن أو المساس بحقوقه في إيجاد مكان حضارى وترفيهى لائق يلبى احتياجاته، مشدداً باستمرار المرور على الحدائق والمتنزهات العامة وكافة الخدمات بجميع مراكز المحافظة.

وأكد محافظ كفر الشيخ، نعمل من أجل خدمة المواطن وليس لدينا أهم منه وتحقيق رضاه غايتنا حيث أنه أساس التنمية والتقدم، وهدفنا الأول أن تكون محافظة كفرالشيخ نموذجاً رائداً في التنمية على مستوى كافة المجالات".