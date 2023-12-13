محافظ جنوب سيناء يشكر جميع الجهات المشاركة فى الانتخابات

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

ترأس اللواء الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء جلسة المتابعة الدورية اليوم، والتي عقدت بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء احمد الإسكندراني السكرتير العام واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد ورؤساء المدن ومديري الإدارات والمديريات بالمحافظة.

أشاد اللواء الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء بالإعداد والتنظيم الجيد للانتخابات الرئاسية 2024موجهاً الشكر لكل الجهات المشاركة في هذه الملحمة مؤكدا أن هذه الانتخابات كانت دليل على نضج ووعي المصريين.

وتم خلال مؤتمر المتابعة عرض موقف الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2023 / 2024

كما تابع المحافظ موقف إنشاء عدد خمس ميادين بمدينة شرم الشيخ، وهي ميدان دلتا شرم، ميدان المحكمة، ميدان العلم نور ميدان مجلس المدينة الجديد، ميدان عامل النظافة مشددا على سرعة الانتهاء من الميادين الخمسة لتظهر المدينة بالصورة المثلى.

وشدد المحافظ على ضرورة التأكد من جاهزية المعدات والسيارات مختلف القطاعات اللازمة لمجابهة السيول و الأمطار على مستوى مدن المحافظة.

تابع المحافظ موقف منظومة التاكسي الذكي وشدد على تفعيل منظومة التأمين بالكاميرات لأهميتها في تأمين زوار مدينة شرم الشيخ و موقف انشاء الحضانة بالحديقة المركزية و التي تعتبر من الحضانات التي سيتم إنشاؤها بتمويل من وزارة التخطيط و التنمية و موقف إنشاء مسجد وكنيسة نبق بشرم الشيخ و موقف المنطقة المحيطة بالمسرح الصيفي بطور سيناء.

وقام مدير التخطيط العمراني بالمحافظة بعرض موقف المنطقة الصناعية بمدينة ابوزنيمة.

كما تم خلال المؤتمر أيضا متابعة موقف التجمعات التنموية، المتغيرات المكانية علي مستوى مدن المحافظة، واستعراض موقف التراخيص بالمحلات بجميع المدن" المحلات المرخصة و المحلات غير المرخصة" .

وتم خلال المؤتمر عرض كتاب اللواء هشام امنة وزير التنمية المحلية بشأن تشكيل لجان محلية للمساعدة في التحقق من وصول بطاقات الدعم النقدي " تكافل وكرامة" لمستحقيها، وايضا الكتاب الخاص بالأراضي المستردة وخطة المحافظة في استغلالها، وايضا ازالة التعديات علي مخرات السيول والإجراءات اللازمة للاستعداد لموسم الأمطار والسيول بجميع المدن.

تم خلال المؤتمر تسيير قوافل توعوية لمحو الامية الدينية للسيدات بالقري والوديان النائية خلال الشهر الجاري بمدن طور سيناء، ودهب، وسانت كاترين، يقدمها المجلس الاسلامي العالمي للدعوة بالتنسيق مع المحافظة